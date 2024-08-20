Dursun Özbek'ten Kafa Karıştıran İlkay Gündoğan Açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT'nin Avrupa kupaları için düzenlediği organizasyona katıldı. Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemindeki İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu.

Özbek, İlkay Gündoğan transferiyle ilgili, ”İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Önemli bir oyuncu. Haber dolaşıyor ama gerçekten Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Şu ana kadar bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde. Galatasaray her zaman İlkay gibi bir futbolcunun peşindedir. Kadrosunda görmek ister. Tartıştığımız şeyin esasına inmek lazım. Bendeki bilgi İlkay'ın Barcelona'da kalmak yönünde” ifadelerini kullandı.

Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği ile ilgili soruya da da yanıt veren Dursun Özbek, "Zaha ve Kerem Aktürkoğlu bizim oyuncumuz. Transfer dönemi henüz kapanmadı. Transferin ne göstereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.