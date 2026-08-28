Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması kura çekimi gerçekleştiriliyor. Beşiktaş'ın rakiplerinin de belli olacağı Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunun kuraları Monako'da çekildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Bayer Leverkusen (Deplasman)

Marsilya (Ev)

Celtic (Deplasman)

Union Saint-Gilloise (Ev)

Omonia (Deplasman)

Crystal Palace (Ev)

Hoffenheim (Deplasman)

Hapoel Beer-Sheva (Ev)

4 MAÇ İÇERİDE 4 MAÇ DEPLASMANDA

Toplam 36 kulübün mücadele edeceği yeni lig formatı kapsamında Beşiktaş, yer alan 4 torbanın her birinden 2'şer takımla eşleşti. Statü gereği Beşiktaş, her torbadan gelen iki rakibinden biriyle Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşırken, diğer rakibiyle ise dış sahada puan mücadelesi verecek. Siyah-beyazlılar, lig etabını 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 kritik karşılaşmayla tamamlayacak.

FİKSTÜR 30 AĞUSTOS'TA BELLİ OLACAK

Kura çekiminin ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşma tarihleri ve santra saatlerini içeren detaylı fikstür, UEFA tarafından en geç 30 Ağustos Pazar gününe kadar kamuoyuna duyurulacak.

FİNAL 26 MAYIS'TA ALMANYA'DA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi’nde perde 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak. Sekiz haftalık lig maratonu 28 Ocak 2027’de sona ererken, turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final maçı ise 26 Mayıs 2027 tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi