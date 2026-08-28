TFF Kararları Açıkladı! 10 Maçta Görev Almıştı: Lig Hakemine Bahis Nedeniyle 8 Ay Ceza

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Mustafa Bilgin Delibaş’a bahis eylemi nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TOPLAM 10 MAÇTA GÖREV YAPTI

TFF’nin internet sitesindeki bilgilere göre Delibaş, 12 Ekim 2025 ile 21 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 10 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 8’inde Bölgesel Amatör Lig’de görev yapan Delibaş, 5 maçta orta hakem, 3 maçta ise dördüncü hakem olarak sahaya çıktı. Delibaş, 3. Lig’de ise 2 karşılaşmada dördüncü hakemlik yaptı.

Kaynak: AA