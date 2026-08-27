Beşiktaş Avrupa Ligi'nde: Yenilgiye Rağmen Turladılar

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UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden temsilcimiz Beşiktaş, play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i 3-0 yenmişti. Siyah-beyazlılar bu maçın rövanşında rakibiyle bu kez deplasmanda karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile Beşiktaş arasındaki rövanş maçı saat 20.00'de başlayacak ve kritik mücadele tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ZALGİRİS ÖNE GEÇTİ

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının 64. dakikasında Kauno Zalgiris Oliveira'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İŞTE MAÇIN HAKEMLERİ VE İLK 11'LERİ

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Guadalupe Porras Ayuso, Guillermo Santiago Sacristan (İspanya)

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic

Kaynak: AA