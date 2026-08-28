PFDK'dan Serdal Adalı'ya Ceza

PFDK, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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PFDK'dan Serdal Adalı'ya Ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı.

SERDAL ADALI'YA 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Bu kapsamdan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde kulübü resmi X (Twitter) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar kapsamında "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" kapsamında 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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