PFDK'dan Serdal Adalı'ya Ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı.

SERDAL ADALI'YA 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Bu kapsamdan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde kulübü resmi X (Twitter) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar kapsamında "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" kapsamında 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi