Türkiye'nin UEFA Ülke Puanında Son Durumu! Fenerbahçe Devler Ligi'nde Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor Konferans Ligi'nde
Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselirken, Trabzonspor Ferencvaros'a elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 49.675 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk karşılaşmadaki 3-0'lık galibiyeti sayesinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Trabzonspor ise sahasında 2-1 yenildiği Ferencvaros karşısında rövanşta da istediği sonucu alamadı. Bordo-mavililer, rakibine 4-0 mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra yeniden Devler Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.
TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 49.675 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilmek için sıralamada ilk 10'da bulunmak gerekiyor. Ülke puanı, son 5 sezonda takımların Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar üzerinden hesaplanıyor ve bir sonraki sezonun sıralamasını etkiliyor.
İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
İngiltere - 102.019
İtalya - 87.874
İspanya - 82.493
Almanya - 80.402
Fransa - 68.153
Portekiz - 64.550
Belçika - 58.850
Hollanda - 52.395
Türkiye - 49.675
Çekya - 45.125
Kaynak: Haber Merkezi