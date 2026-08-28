Türkiye'nin UEFA Ülke Puanında Son Durumu! Fenerbahçe Devler Ligi'nde Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor Konferans Ligi'nde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk karşılaşmadaki 3-0'lık galibiyeti sayesinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Trabzonspor ise sahasında 2-1 yenildiği Ferencvaros karşısında rövanşta da istediği sonucu alamadı. Bordo-mavililer, rakibine 4-0 mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra yeniden Devler Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 49.675 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilmek için sıralamada ilk 10'da bulunmak gerekiyor. Ülke puanı, son 5 sezonda takımların Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar üzerinden hesaplanıyor ve bir sonraki sezonun sıralamasını etkiliyor.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İngiltere - 102.019

İtalya - 87.874

İspanya - 82.493

Almanya - 80.402

Fransa - 68.153

Portekiz - 64.550

Belçika - 58.850

Hollanda - 52.395

Türkiye - 49.675

Çekya - 45.125

Kaynak: Haber Merkezi