Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke İstifa Etti

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Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden ayrıldığını duyurdu.

'BUGÜNKÜ MAĞLUBİYET KABUL EDİLİR BİR ŞEY DEĞİL'

Tekke, "Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde 1-0 yenildiği Ferencvaros ile karşılaştığı rövanş maçında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet alarak Avrupa Ligi'nde veda etmişti.

Trabzonspor Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi