Oosterwolde Transferinde Şok Gelişme: İptal Oldu, İstanbul'a Geri Dönüyor

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Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden Fenerbahçe için kritik bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Roma ile Jayden Oosterwolde'nin transferi için anlaşmaya varmıştı.

Hollandalı futbolcu ile el sıkışan Serie A ekibi, 25 yaşındaki savunmacıyı sağlık kontrolleri için İtalya'ya davet etmişti.

İki gündür sağlık kontrollerinde olan Jayden Oosterwolde için sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.

SAĞLIK KONTROLLERİNİ GEÇEMEDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Jayden Oosterwolde'ye yapılan ek sağlık kontrollerinin ardından Roma'ya transferinin iptal olduğunu aktardı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Yaşanan olumsuz sürecin ardından 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Roma, Oosterwolde'yi Fenerbahçe'den zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyordu.