Bahis Skandalına Futbolcu Karıştı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Şok Rakamı Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN TÜRK'te bahis skandalı soruşturmasının perde arkasına ilişkin soruları yanıtladı. İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

* Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi kenara bıraktık. Artık hoşgörülü olmamız lazım, tabii ki üzüntülüyüm. Aziz milletimiz daha iyi şeyleri hak ediyor. 45 gün hak mahrumiyeti alan hakemin hakemliği bitiyor. Bahis oynamanın suç olduğunu her hakem bilir. 3 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti var. Zaten 45 gün hak mahrumiyeti alınca hakemliğin de bitiyor.

'İKİ TARAFTAN DA BAHİS OYNANMIŞ'

* Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim.

KAÇ FUTBOLCUNUN İSMİ GEÇİYOR?

* Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Hakemlerden sonra futbolcular da var. 3 bin 700 futbolcu var. Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor.

'BAHİS HESABI OYNAMAK SUÇ DEĞİL'

* Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten.

* Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir."

'AMACIMIZ BATAKLIĞI KURUTMAK'

* Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz."

YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?

* Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bütün illerde kursları açılıyor, eğitim alıyorlar. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. Belki tecrübesizliğinden hata yapabilir ama destek vermemiz lazım.

'ZORBAY KÜÇÜK'LE GÖRÜŞTÜM'

* Zorbay Küçük'le görüştüm. Hakem arkadaşımız oynamadığını söyledi. Hesap numarasını attı. Numaralar uymuyor, o da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Haber bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var. Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum.

'YAPI DİYE BİR ŞEY YOK'

* Türk futbolunda ahlak sorunu var. Yapı diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu."

HAKEMLERİN MAAŞ SORUNU TARTIŞMASI

* Hakemlere 3 değil, 6 aydır maaş veremiyoruz, o yüzden bu işe bulaşıyorlarmış. Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum. Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene iyileştirdik.