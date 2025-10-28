Bahis Skandalı Sonrası TFF'de Hareketli Saatler! Galatasaray-Trabzonspor Derbisini Yabancı Hakem mi Yönetecek?

Türk futbolu bahis skandalıyla sarsılırken, Galatasaray-Trabzonspor derbisine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. TFF'de, dev maçın yabancı hakem tarafından yönetilmesi için bir toplantı yapıldığı öne sürüldü.

Türk futbolu bahis skandalıyla sarsılırken, gözler Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisini kimin yöneteceğine çevrildi. TFF’de, dev maçın yabancı hakem tarafından yönetilmesi için bir toplantı yapıldığı öne sürüldü. T24'te yer alan habere göre, bahis skandalı sonrası artan tepkiler ve kamuoyundaki güven kaybı, federasyon yetkililerini bu ihtimali değerlendirmeye itti.

ÇAĞRILAR YÜKSELİNCE...

İddiaya göre, sosyal medyada "Yabancı hakem istiyoruz" çağrısı yükselince TFF’de akşam saatlerinde özel bir toplantı yapıldı. Galatasaray-Trabzonspor derbisine yabancı hakem atanması durumunda Süper Lig’de Şubat ayından sonra bir ilk yaşanacak. Süper Lig’de en son, geçen sezon şubat ayında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görev almıştı.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün 152 hakemin bahis oynadığını duyurmuştu. TFF'nin bugün disipline sevk ettiği bu isimler arasında üst klasman hakemler de bulunuyor. Bu sezon Süper Lig’de de görev yapan hakemler arasında Zorbay Küçük, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun yer alıyor.

