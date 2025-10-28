Bahis Oynayan Hakemler Açıklandı! İşte O Liste
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynayan hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 152 hakemi futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynamak gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Açıklamaya göre, hakemler Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
İşte TFF'nin alfabetik sıraya göre paylaştığı o liste:
Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YAKÇINKAYA
Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ
Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU
Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK
Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM
Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ
Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ
Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER
Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR
Klasman Hakemi ALİ BİLEN
Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU
Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE
Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR
Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN
Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR
Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ
Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ
Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU
Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN
Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ
Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU
Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA
Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN
Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI
Klasman Hakemi BERK SİPAHİ
Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN
Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN
Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN
Klasman Hakemi BURAK DOĞRU
Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ
Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN
Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS
Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN
Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE
Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ
Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN
Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ
Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN
Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA
Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN
Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN
Klasman Hakemi EREN GÖKMEN
Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER
Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN
Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER
Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI
Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI
Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ
Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ
Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR
Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ
Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ
Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ
Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ
Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL
Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ
Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN
Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN
Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN
Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ
Klasman Hakemi HALİM KOLANCI
Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN
Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ
Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK
Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM
Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA
Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN
Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN
Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ
Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK
Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER
Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ
Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ
Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ
Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR
Üst Klasman Hakemi MELİH KURT
Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER
Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN
Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN
Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK
Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL
Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN
Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN
Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ
Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY
Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN
Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM
Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ
Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN
Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ
Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK
Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL
Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL
Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI
Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL
Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT
Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU
Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU
Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE
Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ
Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI
Klasman Hakemi NEVZAT OKAT
Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ
Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM
Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ
Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ
Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL
Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ
Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN
Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK
Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI
Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN
Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR
Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU
Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ
Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA
Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN
Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU
Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR
Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ
Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ
Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK
Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN
Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN
Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY
Klasman Hakemi SAİT TUZCU
Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR
Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN
Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ
Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ
Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN
Üst Klasman Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ
Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL
Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK
Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ
Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL
Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ
Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ
Klasman Hakemi TURHAN BEYKE
Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN
Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ
Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ
Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ
Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN
Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA
Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ
Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI
Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN
Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN
Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN
Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ
Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK
AYRINTILAR GELİYOR...