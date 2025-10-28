Bahis Oynayan Hakemler Açıklandı! İşte O Liste

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 152 hakemi futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynamak gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Açıklamaya göre, hakemler Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

İşte TFF'nin alfabetik sıraya göre paylaştığı o liste:

Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YAKÇINKAYA

Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ

Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU

Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK

Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM

Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ

Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ

Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER

Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR

Klasman Hakemi ALİ BİLEN

Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU

Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE

Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR

Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN

Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR

Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ

Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ

Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU

Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN

Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ

Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU

Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA

Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN

Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI

Klasman Hakemi BERK SİPAHİ

Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN

Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN

Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN

Klasman Hakemi BURAK DOĞRU

Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ

Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN

Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS

Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN

Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE

Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ

Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN

Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ

Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN

Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA

Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN

Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN

Klasman Hakemi EREN GÖKMEN

Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER

Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN

Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER

Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI

Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI

Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ

Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ

Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR

Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ

Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ

Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ

Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ

Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL

Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ

Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN

Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN

Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN

Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ

Klasman Hakemi HALİM KOLANCI

Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN

Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ

Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK

Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM

Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA

Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN

Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN

Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ

Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK

Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER

Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ

Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ

Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ

Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR

Üst Klasman Hakemi MELİH KURT

Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER

Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN

Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN

Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK

Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL

Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN

Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN

Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ

Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY

Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN

Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM

Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ

Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN

Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ

Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK

Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL

Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL

Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI

Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL

Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT

Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU

Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU

Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE

Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ

Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI

Klasman Hakemi NEVZAT OKAT

Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ

Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM

Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ

Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ

Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL

Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ

Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN

Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK

Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI

Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN

Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR

Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU

Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ

Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA

Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN

Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU

Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR

Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ

Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ

Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK

Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN

Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN

Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY

Klasman Hakemi SAİT TUZCU

Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR

Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN

Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ

Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ

Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN

Üst Klasman Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ

Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL

Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK

Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ

Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL

Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ

Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ

Klasman Hakemi TURHAN BEYKE

Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN

Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ

Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ

Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ

Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN

Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA

Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ

Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI

Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN

Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN

Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN

Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ

Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK

