Sadettin Saran'dan Çarpıcı 'Bahis Skandalı' Çıkışı! 'Bu İş Sadece Hakemlerle Kalmayacak'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bahis skandalına ilişkin "Daha fazla isim çıkacak, bu iş sadece hakemlerle kalmayacak" dedi. Saran, sürecin Türk futbolu için bir temizlik fırsatı olduğunu vurguladı.

Sadettin Saran'dan Çarpıcı 'Bahis Skandalı' Çıkışı! 'Bu İş Sadece Hakemlerle Kalmayacak'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, aktif bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 152 hakemle ilgili konuştu. Saran, "Daha fazla isimler de çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek" diyerek soruşturmanın büyüyeceğine dikkat çekti.

ZORBAY KÜÇÜK SORUSU

Saran, Zorbay Küçük'le ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: "Şaşırmadık. Daha fazla şeyler de çıkacak. Şu anda sadece takipteyiz. Geç de olsa ortaya çıktı, mutluyuz.” Fenerbahçe Başkanı ayrıca "Bu iş sadece hakemlerle kalmayacak. Acele etmeyelim, bekleyelim" dedi.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün 152 hakemin bahis oynadığını duyurmuştu. TFF'nin bugün disipline sevk ettiği bu isimler arasında üst klasman hakemler de bulunuyor. Bu sezon Süper Lig’de de görev yapan hakemler arasında Zorbay Küçük, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun yer alıyor.

