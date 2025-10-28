Hakemden Oyuncusuna… Futbolu Sarsan Bahis Skandalı Genişliyor! AK Partili Şamil Tayyar’dan ‘Temizlik’ Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “bahis skandalı” açıklaması futbol dünyasında adeta şok etkisi yarattı.

Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını açıklarken, iddialar sadece hakemlerle sınırlı kalmadı. Soruşturmanın kapsamının genişletileceği belirtildi.

SORUŞTURMA BÜYÜYOR

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla skandalın boyutlarından bahsetti.

Tayyar, soruşturmanın yalnızca hakemleri değil, futbolun tüm paydaşlarını içine alacak şekilde genişlediğini belirtti. Tayyar’ın açıklaması şöyle: "Bahis soruşturması, hakemlerin yanı sıra gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu ve yöneticileri kapsayacak şekilde genişliyor. 3 bin 700 kişiden söz ediliyor. Ne yazık ki sorun, sadece spor camiasıyla ilgili değil."

DİKKAT ÇEKEN 'TEMİZLİK' MESAJI

Bahis meselesine “beka sorunu” olarak yaklaşan Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devleti, toplumsal güvenliği ve aile birliğini tehdit ediyor. Bahis yüzünden hayatı kararan, intihar eden, sevdiklerine zarar veren onlarca kişi var, çoğunluğu polis/asker gibi kamu çalışanı. Bahis sorunu, terör, uyuşturucu gibi bekâ sorunu haline geldi. Haliyle, devletin ve toplumun her alanını kuşatan bahis sorunuyla mücadele, sadece yargının işi olamaz. Sebepleri uzmanlarca araştırılmalı ve çözüm üretilmelidir. Ayrıca, yasa dışı bahisle mücadele ederken, devlet eliyle bahis oynatılmasının da makul sebebi olamaz. Topyekün arınmaya ihtiyaç var. Bence…”

