Bahis Skandalı Futbolculara da Sıçradı: Hakemlerden Sonra Onlarda Mercek Altında

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı var” açıklamasının ardından başlayan soruşturma, futbolculara da uzandı. Savcılık, alt liglerden Süper Lig’e kadar 3 bin 700 futbolcu hakkında inceleme başlattı. MASAK raporları, bahis siteleri verileri ve malvarlıkları mercek altına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki açıklaması futbol camiasını derinden sarstı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında en az 5 yıl geriye dönük inceleme yapıldığını bildirdi. Ayrıca, Antalya’da Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik yapılan şikayetler üzerine açılan dosyanın da İstanbul’daki soruşturmayla birleştirildiği öğrenildi.

KULÜPLER, FUTBOLCULAR VE HAKEMLER MERCEK ALTINDA

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, inceleme yalnızca hakemlerle sınırlı kalmadı. Alt liglerden Süper Lig’e kadar tüm kulüpler ve futbolcular da soruşturma kapsamına alındı. Şu ana kadar 3 bin 700 futbolcu hakkında inceleme başlatıldığı, bu sayının ilerleyen süreçte artabileceği belirtiliyor.

BAHİS SİTELERİ VE MASAK RAPORLARI İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasında MASAK ve HTS kayıtları ile birlikte yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden elde edilen kullanıcı verileri detaylı şekilde inceleniyor. Ayrıca, çok sayıda gizli tanık ve “itirafçı” olmak isteyen kişi bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

SADECE BAHİS OYNAYANLAR DEĞİL

Savcılık, yalnızca doğrudan bahis oynayanları değil, dolaylı ilişkileri bulunan kişileri de şüpheli olarak değerlendirecek. Örneğin, bir maçın hakemi bahis oynamamış olsa bile, görüştüğü başka bir hakemin bahis oynadığı ve kazanç sağladığı tespit edilirse, bu durum örgütlü suç kapsamında değerlendirilebilecek.

MALVARLIKLARI MERCEKTE

Hakemlerin ve futbol dünyasındaki isimlerin malvarlıkları da incelemeye alınacak. Mal beyanı zorunluluğu bulunan kişilerin varlıklarında kaynağı açıklanamayan artış tespit edilirse, bu durum şüpheli olarak kayda geçecek. Ayrıca, hakemin ailesinin malvarlığında görülen olağandışı artışlar da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Kaynak: Habertürk

