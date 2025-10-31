Süper Lig Ekibinde Sürpriz Karar! Geri Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig kulübü Fatih Karagümrük, teknik direktör değişikliğini resmi olarak açıkladı. Çek teknik adam Marcel Licka ile yollarının ayrılmasının ardından, kulüp 2024-25 sezonunda takımı Süper Lig’e çıkaran Onur Can Korkmaz ile yeniden anlaşma sağladı.

Onur Can Korkmaz

Kulüp, bu kararı şu ifadelerle duyurdu: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır."

Kaynak: Haber Merkezi