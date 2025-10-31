Süper Lig Ekibinde Sürpriz Karar! Geri Geldi
Marcel Licka'dan boşalan teknik direktörlük görevine, geçtiğimiz sezon takımı lige çıkaran Onur Can Korkmaz getirildi.
Süper Lig kulübü Fatih Karagümrük, teknik direktör değişikliğini resmi olarak açıkladı. Çek teknik adam Marcel Licka ile yollarının ayrılmasının ardından, kulüp 2024-25 sezonunda takımı Süper Lig’e çıkaran Onur Can Korkmaz ile yeniden anlaşma sağladı.
Kulüp, bu kararı şu ifadelerle duyurdu: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır."
