Fatih Karagümrük'te Marcel Licka Dönemi Bitti!
Fatih Karagümrük, Teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdığını duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fatih Karagümrük, Teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Teşekkürler Marcel Licka. Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: