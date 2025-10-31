Fatih Karagümrük'te Marcel Licka Dönemi Bitti!

Fatih Karagümrük, Teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fatih Karagümrük, Teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teşekkürler Marcel Licka. Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Haber Merkezi

Karagümrük
