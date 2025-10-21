Tartışmalı Pozisyonların VAR Kayıtları Paylaşıldı

TFF, Süper Lig’in 9. haftasına ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan görüntüler arasında Fenerbahçe–Karagümrük maçında verilen penaltı pozisyonu da yer aldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 9. haftasına ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı.

Yayınlanan görüntülerde, haftanın dikkat çeken pozisyonları arasında Fenerbahçe–Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı da bulunuyor.

Fenerbahçe, Evinde Hata Yapmadı! Talisca ve Asensio SahnedeFenerbahçe, Evinde Hata Yapmadı! Talisca ve Asensio SahnedeSpor

8. Haftanın VAR Kayıtları Yayınlandı! İşte Tartışmalı Pozisyonlar8. Haftanın VAR Kayıtları Yayınlandı! İşte Tartışmalı PozisyonlarSpor

Süper Lig’de 6. Hafta VAR Kayıtları PaylaşıldıSüper Lig’de 6. Hafta VAR Kayıtları PaylaşıldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TFF
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Galatasaray’da Singo İçin Süre Verildi! Okan Buruk Kötü Haberi Duyurdu: Bodo Maçına Yetişecek mi? Singo İçin Süre Verildi! Bodo Maçına Yetişecek mi?
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Real'den Arda'ya Sürpriz Görev! Plan Çoktan Hazırmış Arda’ya Sürpriz Görev! Plan Çoktan Hazırmış
ÇOK OKUNANLAR
İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar
Paribu, Papara, Binance TR, Nesine... Dev Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı Var Paribu, Papara, Binance TR, Nesine'ye Operasyon
Bakan Tunç Duyurdu: CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma! CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma!
Ali Yerlikaya Duyurdu: 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Tazminat Davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Tazminat Davası