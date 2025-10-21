Tartışmalı Pozisyonların VAR Kayıtları Paylaşıldı
TFF, Süper Lig’in 9. haftasına ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan görüntüler arasında Fenerbahçe–Karagümrük maçında verilen penaltı pozisyonu da yer aldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 9. haftasına ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı.
Yayınlanan görüntülerde, haftanın dikkat çeken pozisyonları arasında Fenerbahçe–Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı da bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: