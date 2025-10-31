PFDK'den 7 Süper Lig Kulübüne Ceza Yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kurul, Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 220 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapama cezası uyguladı.

Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kısmi tribün kapatma cezası veren kurul, taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle de sarı-kırmızılı kulübe 220 bin lira para cezası kesti. Kurul, aynı maçta Göztepe'ye de çirkin ve kötü tezahürattan kısmı tribün kapama cezası verdi.

TÜMOSAN Konyaspor'a taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezası kesen kurul, Kasımpaşa'ya da akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık gerekçesiyle 220 bin lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapatma cezası uyguladı.

Kurul, Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520 bin lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapama cezası kesti.

Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 400 ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 120 olmak üzere toplamda 740 bin lira para cezası verildi. Ayrıca sarı-lacivertlilere, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmı tribün kapama cezası da uygulandı.

Öte yandan kurul, Gaziantep FK'den Myenty Abena'ya ve Zecorner Kayserispor'dan Laszlo Benes'e rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası da kesti.​​​​​​​

Kaynak: AA

