Ayşe Tokyaz Cinayetinde Otopsi Raporu Çıktı... Detaylar Tüyler Ürpertti!

Küçükçekmece’de 11 Temmuz’da öldürülen ve Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan bir valiz içinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre genç kadının ölüm nedeni, 'künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması.'

BURUN KEMİKLERİNDE ÇOK SAYIDA KIRIK...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan raporda, Tokyaz’ın kafasında ve vücudunda çok sayıda ekimoz, burun kemiklerinde kırık, kafa içi ve beyin dokusunda kanama tespit edildiği belirtildi. Ayrıca beyin dokusunun ileri derecede çürümüş olduğu kaydedildi. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı da, Tokyaz’ın vücut sıvılarında uyarıcı madde (kokain) ve metabolitlerinin tespit edilmesi. Ancak ölüm nedeninin “madde etkisi” değil, kafa travmasına bağlı beyin kanaması olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

13 Temmuz’da Eyüpsultan’da bir valiz içinde Ayşe Tokyaz’ın cesedi bulunmuştu. Tokyaz’ın eski erkek arkadaşı Cemil Koç’un evinde öldürüldüğü, ardından valize konularak yol kenarına bırakıldığı tespit edilmişti. Polislikten ihraç edilen Koç ve bazı polislerin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA