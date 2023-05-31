Arda Güler'den ilginç sözler

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Arda Güler karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Arda Güler'den ilginç sözler

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında üzgün olduklarını belirterek "Şampiyonluğu kaybettiğimiz için takım olarak çok üzgünüz. Tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüz başka söyleyecek bir şey yok." ifadesini kullandı; ardından şunları söyledi:

"Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük. Eğer hata yapmasak biz şampiyon olabilirdik. Ama hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti. Şampiyonluğu kendi elimizle verdik."

2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray2022-2023 sezonu şampiyonu GalatasaraySpor
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