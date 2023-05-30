2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray
Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu skorla 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
Şampiyonluk için sahaya çıkan sarı kırmızılılar, maçı 4-1 önde tamamladı. Galatasaray'ın gollerini 7. ve 39. dakikalarda Mauro İcardi, 71. dakika Barış Alper Yılmaz, 78. dakika Oliveira kaydetti.
ŞAMPİYON OLDU
Galataray bu skorla 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı kırmızılı takım ligde 23.şampiyonluğunu elde etti.
"İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR"
Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Galatasaray'ın resmi hesabından "İyiler sonunda mutlaka kazanır… Cumhuriyetin 100’ü, Türkiye’nin en büyüğü" paylaşımı yapıldı.
Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar şöyle:
1961-1962
1962-1963
1968-1969
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1986-1987
1987-1988
1992-1993
1993-1994
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2001-2002
2005-2006
2007-2008
2011-2012
2012-2013
2014-2015
2017-2018
2018-2019
2022-2023