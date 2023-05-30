2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Şampiyonluk için sahaya çıkan sarı kırmızılılar, maçı 4-1 önde tamamladı. Galatasaray'ın gollerini 7. ve 39. dakikalarda Mauro İcardi, 71. dakika Barış Alper Yılmaz, 78. dakika Oliveira kaydetti.

ŞAMPİYON OLDU

Galataray bu skorla 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı kırmızılı takım ligde 23.şampiyonluğunu elde etti.

"İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR"

Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Galatasaray'ın resmi hesabından "İyiler sonunda mutlaka kazanır… Cumhuriyetin 100’ü, Türkiye’nin en büyüğü" paylaşımı yapıldı.

Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar şöyle:

1961-1962

1962-1963

1968-1969

1970-1971

1971-1972

1972-1973

1986-1987

1987-1988

1992-1993

1993-1994

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2001-2002

2005-2006

2007-2008

2011-2012

2012-2013

2014-2015

2017-2018

2018-2019

2022-2023