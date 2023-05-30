A Milli Futbol Takımı'nın rakibinin aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da karşılaşacağı Galler'in aday kadrosu açıklandı.

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A Milli Futbol Takımı'nın rakibinin aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Rob Page yönetimindeki Galler'in aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United)

Defans: Joe Rodon (Rennes), Ben Cabango (Swansea City), Chris Mepham (Bournemouth), Joe Low (Walsall), Connor Roberts (Burnley), Morgan Fox (Stoke City), Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Tottenham)

Orta saha: Ethan Ampadu (Spezia), Joe Morrell (Portsmouth), Jordan James (Birmingham City), Daniel James, Harry Wilson, Luke Harris (Fulham), Nathan Broadhead (Ipswich Town), Aaron Ramsey (Nice), Ollie Cooper, Liam Cullen (Swansea City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), David Brooks (Bournemouth)

Forvet: Kieffer Moore (Bournemouth), Tom Bradshaw (Milwall)

Kaynak: AA

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