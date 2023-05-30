Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor: 30 yıllık tesadüf
Galatasaray bu akşam kazanması halinde süper ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılar mutlu sona ulaşırsa Okan Buruk için tarih 30 yıl sonra tekerrür edecek.
Süper Lig’in 36. haftasında Ankaragücü deplasmanında Galatasaray şampiyonluk peşinde. Sarı-kırmızılar, Ankaragücü’nü mağlup ederse Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak.
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk için de çok ayrı bir önemi bulunuyor. Genç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı.
O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Buruk, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.
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