Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor: 30 yıllık tesadüf

Süper Lig’in 36. haftasında Ankaragücü deplasmanında Galatasaray şampiyonluk peşinde. Sarı-kırmızılar, Ankaragücü’nü mağlup ederse Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak.

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk için de çok ayrı bir önemi bulunuyor. Genç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı.

O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Buruk, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.