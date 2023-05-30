UEFA Avrupa Ligi’nde sona gelindi: Kupa sahibini buluyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nde final heyecanı yarın yaşanacak.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan Puskas Arena’da Sevilla ile Roma arasında oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak müsabakada kupaya uzanan ekip belli olacak.

İSPANYOL EKİBİ 6 KEZ FİNAL OYNADI

Eski adıyla UEFA Kupası olan ve 2009-2010 sezonu öncesi ‘Avrupa Ligi’ ismini alan organizasyonda İspanyol ekibi, 6 kez ile en fazla şampiyon olan takım unvanının sahibi.

Sevilla ile Roma, Avrupa kupalarında bir kez karşılaşırken, gülen taraf İspanyollar olmuştu. Mart 2020’de oynanması planlanan Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki mücadele, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmiş ve ağustos ayında tek maç eleme usulü ile yapılmıştı. Sahadan 2-0’lık skorla ayrılan Sevilla, o sezon kupayı müzesine götürmeyi başardı.

SEVİLLA FİNAL KAYBETMİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5 puanla grubunu 3. tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam eden kırmızı-beyazlılar, PSV Eindhoven’ı 3-0 ve 2-0’lık skorlarla elemeyi başardı.

Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, ilk maçı 2-0 kazanırken, İstanbul’da 1-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. Çeyrek finalde Manchester United'ı (2-2, 3-0) saf dışı bırakan İspanyollar, yarı finalde de güçlü rakibi Juventus’u (1-1, 2-1) eledi ve adını finale yazdırdı.

Bu kupada 6 kez final oynayan Sevilla, hepsinde de kupa sevinci yaşamayı başardı. İlk kez 2006 yılında şampiyonluğa ulaşan Sevilla, bir sonraki sezon da rakiplerine şans tanımadı ve ipi göğüsledi. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üst üste şampiyon olarak rekor kıran İspanyol ekibi, 2020 yılında da zirvede yer aldı.

LaLiga’da 49 puanla 11. sırada bulunan Sevilla, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemezken, şampiyon olması durumunda bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek.

JOSE MOURİNHO FAKTÖRÜ ÖN PLANDA

2022-2023 sezonu Avrupa Ligi C Grubu’nda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayan Roma, play-off turunda Avusturya ekibi RB Salzburg'la eşleşti. 1-0 yenildiği rakibini sahasında 2-0 mağlup eden İtalyan temsilcisi, son 16 turunda Real Sociedad’ı kalesinde gol görmeden (2-0, 0-0) turnuvanın dışına itti.

Çeyrek finalde Feyenoord ile karşılaşan ve yine ilk maçı kaybeden (0-1) Roma, evinde rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu turda Alman temsilcisi Bayer Leverkusen’i 1-0 ve 0-0’lık skorlarla eleyen İtalyanlar, final biletini cebine koydu.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupalarında 4 farklı takımla şampiyonluk yaşadı. 2002-2003 sezonunda Porto ile UEFA Kupası’nı kazanan Portekizli teknik adam, bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi oldu.

2010’da Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho, 2016-2017 sezonunda ise Manchester United ile Avrupa Ligi kupası elde etti. Geçtiğimiz sezon Roma’yı Konferans Ligi finaline taşıyan 60 yaşındaki çalıştırıcı, yine finalde kazanan isim oldu.

Mourinho, Roma ile Avrupa Ligi’ni kazanması halinde bu kupayı 3 farklı takımla kazanan tek teknik direktör olacak.

ANTONY TAYLOR DÜDÜK ÇALACAK

Sevilla - Roma arasında oynanacak finali İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem