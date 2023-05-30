Galatasaray'da kart alarmı! Futbolcular uyarıldı

Şampiyonluğun Fenerbahçe derbisine kalması durumunda Galatasaray'ın ideal 11'le sahaya çıkması zora girebilir. Sarı-kırmızılılarda 6 önemli futbolcu Ankaragücü deplasmanında sarı kart sınırında.

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Galatasaray'da kart alarmı! Futbolcular uyarıldı

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş’a mağlup olduktan sonra oynadığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor’u yendi. Aslan, bu 3 maçta 5 gol atarken, kalesini gole kapadı.

Sınırdaki yıldızların bir kısmı haftalardır fire vermeden yola devam ederken, tam da en kritik viraja girilmişken teknik direktör Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı üstüne uyarı geldi.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray’da Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, bugün Ankaragücü deplasmanında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Nef Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Özellikle basit kartlar, itirazlar ve rakip oyuncularla yaşanması muhtemel kavgaların önüne geçmeye çalışan Buruk, ceza sınırındaki tüm isimlerden çok dikkatli olmalarını istedi.

Şampiyonluğun Fenerbahçe derbisine kalması durumunda sahaya ideal 11'le çıkmak isteyen Okan Buruk, özellikle hücum hattında bir aksaklık yaşanmasından endişe ediyor.

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