VakıfBank'la yollarını ayırmıştı: Paola Egonu'nun yeni takımı belli oldu
VakıfBank Kadın Voleybol takımından ayrılan Egonu'nun yeni adresi İtalya oldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'yla yollarını ayıran Paola Egonu, İtalya’nın yolunu tuttu.
Egonu, İtalya'nın Vero Volley Milano takımına transfer oldu.
İtalyan ekibi, Egonu'nun transferini resmi olarak duyurdu.
Egonu, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Eczacıbaşı'na karşı kazandığı maçın ardından takımdan ayrılacağını duyurmuştu.
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