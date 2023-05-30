VakıfBank'la yollarını ayırmıştı: Paola Egonu'nun yeni takımı belli oldu

VakıfBank Kadın Voleybol takımından ayrılan Egonu'nun yeni adresi İtalya oldu.

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VakıfBank'la yollarını ayırmıştı: Paola Egonu'nun yeni takımı belli oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'yla yollarını ayıran Paola Egonu, İtalya’nın yolunu tuttu.

Egonu, İtalya'nın Vero Volley Milano takımına transfer oldu.

İtalyan ekibi, Egonu'nun transferini resmi olarak duyurdu.

Egonu, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Eczacıbaşı'na karşı kazandığı maçın ardından takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

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