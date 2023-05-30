Kadıköy'de Aziz Yıldırım tezahüratı

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyete karşın MKE Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde şampiyon gelecek haftaki derbide belli olacaktı. Bu nedenle Fenerbahçe taraftarları telefonlarından Galatasaray maçını da takip etti.

Galatasaray'ın farkı açmasının ardından "Yönetim istifa" sloganı atan taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı.

Bazı taraftarların da maç bitmeden stattan ayrıldı.