Siyasilerden şampiyon Galatasaray'a kutlama

MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunun şampiyonu olmayı garantiledi.

Siyasiler de Galatasaray'ı kutladı. İlk kutlama mesajı yayınlayan isimlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan @GalatasaraySK’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan "Süper Lig Şampiyonu olan @GalatasaraySK camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." mesajı paylaştı.

Galatasaray'ı ilk kutlayan isim ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, "Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen @GalatasaraySK’ı ve taraftarlarını tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Tebrikler #Galatasaray 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu @GalatasaraySK oldu. İstanbulumuzun güzide kulübünü ve milyonlarca taraftarını yürekten kutluyorum." tweeti attı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan da Galatasaray'ı tebrik etti.