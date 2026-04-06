Al Ittihad, Nesyri'nin Biletini Kesti

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri devre arasında Al Ittihad'a transfer olmuştu. Suudi Arabistan ekibi, Karim Benzema'nın yerine getirdiği En Nesyri'yle 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, 10 maçta 4 gol atarken, 1 asistlik de katkı verdi. Ancak Al Ittihad, Nesyri'nin biletini 2 ayda kesti.

'TEKNİK AÇIDAN YETERSİZ'

NTV Spor'un Okaz'dan aktardığına göre kulüp yönetimi, yaz transfer döneminde En Nesyri'nin kontratından kesin olarak çıkacak ve Faslı yıldızın yerine daha büyük yıldız getirecek. Haberde En Nesyri'nin teknik açıdan yetersiz olduğu ifade edildi.

