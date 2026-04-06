Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı: Lucescu'nun Son Durumuna İlişkin Açıklama Geldi

Yoğun bakıma kaldırılan teknik direktör Mircea Lucescu'nun son sağlık durumuna ilişkin Romanya Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, Rumen teknik direktörün durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Lucescu'nun durumunun kritik olduğunu belirten Rogobete şunları söyledi:

"Maalesef durumu kritik. Yoğun bakımda, son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu daha da kötüleşti. Elimdeki ve kamuoyuna kesin olarak söyleyebileceğim bilgi bu. Başka bir şey söyleyemem."

NE OLMUŞTU?

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. Rumen teknik direktör dün (5 Nisan Pazar), kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Mert Hakan'dan Derbi Kararı Mert Hakan'dan Derbi Kararı
Derbide Nefes Kesen Son: Fenerbahçe Kritik 3 Puanı Uzatmalarda Kaptı Fenerbahçe Kritik 3 Puanı Uzatmalarda Kaptı
Derbide İlk 11'ler Belli Oldu, Fenerbahçe'ye Skriniar Sürprizi İşte Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin 11'leri
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Asensio'nun Durumu Ciddi mi? Tedesco Açıkladı Asensio'nun Durumu Ciddi mi? Tedesco Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: Ateşkes İçin İki Aşamalı Plan! İran Reddetti, Güvence İstedi İsrail, İran'ın En Büyük Petrokimya Tesisini Vurdu
MHP İstanbul İl Teşkilatı Feshedildi MHP'den 'Mega' Fesih
Akaryakıta Rekor Zam! Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor
İstanbul'da Milyonluk Yangın: 15 Lüks Araç Küle Döndü İstanbul'da Milyonluk Yangın
AYM'den CHP'ye Ret: 2 bin Altı Nüfuslu Belediyeler Köye Dönüşecek 2 bin Altı Nüfuslu Belediyeler Köye Dönüşecek