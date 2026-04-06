Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı: Lucescu'nun Son Durumuna İlişkin Açıklama Geldi

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Lucescu'nun durumunun kritik olduğunu belirten Rogobete şunları söyledi:

"Maalesef durumu kritik. Yoğun bakımda, son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu daha da kötüleşti. Elimdeki ve kamuoyuna kesin olarak söyleyebileceğim bilgi bu. Başka bir şey söyleyemem."

NE OLMUŞTU?

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. Rumen teknik direktör dün (5 Nisan Pazar), kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

