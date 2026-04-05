Derbide Nefes Kesen Son: Fenerbahçe Kritik 3 Puanı Uzatmalarda Kaptı

Süper Lig’de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 3 puanı kaptı. Böylece sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla Galatasaray'ın sadece 1 puan gerisinde.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ALTIN DEĞERİNDE GALİBİYET

Mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. 90+9. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. 90+11’de penaltıyı gole çeviren Kerem, takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 63’e yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki farkı 1 puana indirdi. Beşiktaş ise 52 puanda kaldı.

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Mert Hakan'dan Derbi Kararı Mert Hakan'dan Derbi Kararı
Derbide İlk 11'ler Belli Oldu, Fenerbahçe'ye Skriniar Sürprizi İşte Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin 11'leri
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı
Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti
ABD'den İran'da Flaş Karar: Düşmanın Eline Geçmesin Diye İmha Edildiler ABD'den İran'da Flaş Karar: İmha Edildiler
Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı? İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı?