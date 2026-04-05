Derbide Nefes Kesen Son: Fenerbahçe Kritik 3 Puanı Uzatmalarda Kaptı
Süper Lig’de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 3 puanı kaptı. Böylece sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla Galatasaray'ın sadece 1 puan gerisinde.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ALTIN DEĞERİNDE GALİBİYET
Mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. 90+9. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. 90+11’de penaltıyı gole çeviren Kerem, takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 63’e yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki farkı 1 puana indirdi. Beşiktaş ise 52 puanda kaldı.
