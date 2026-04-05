Mert Hakan'dan Derbi Kararı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'la mücadele edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmaya az bir zaman kalırken sürpriz bir Mert Hakan Yandaş iddiası ortaya atıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; bir süre tutuklu kaldıktan sonra mahkeme kararıyla serbest kalan Mert Hakan Yandaş, mücadeleyi stattan takip edecek.

PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Bu arada Mert Hakan Yandaş, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti. Deneyimli futbolcunun bir süre hak mahrumiyeti cezası alabileceği iddia ediliyor.