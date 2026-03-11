Sadettin Saran Perde Arkasını Anlattı: Lookman, Duran, Nesyri...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Televizyonu'nda gündemin değerlendirdi. Saran'ın açıklamalarından öne çıkan başlıkla şöyle:

* Sezon sonu için çalışmalarımıza başladık. Eksiklerimizi biliyoruz. Transfer görüşmelerimiz var. Çok doğru transferleri sezon sonunda yapacağız. Devre arasından daha iyi ve daha kolay olacak.

LOOKMAN PAZARLIĞI

* Yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz ilk gittiğim yer Milano oldu. Lookman için gittim. Görüşme çok iyi geçti. Kulüp yetkilileriyle görüştük. Gayet iyi geçti. Sonra apar topar dönmek zorunda kaldım. 1 hafta sonra teminat mektubu istediler. Daha önce Türk kulüplerinden para alamadıklarını söylediler. Kimseye borcumuz yok dedik. Teminat mektubu vermeyeceğiz dedik. Tamam, haklısınız dediler. Sonra süreç ilerledi. Atletico Madrid devreye girdi. Hocamızla Lookman'ı görüştürdüm. Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon euro'ya kadar çıktık. Ancak sonra Atalanta bir daha teminat mektubu istedi. Vermek istemedikleri belli oldu. O süreç öyle kapandı.

NESYRİ AYRILIĞI

* Youssef En-Nesyri gitti diyorlar, maalesef gitmesine sebep olanlar da bugün en çok bağıranlar. En-Nesyri, Afrika Kupası'ndan dönünce ayrılmak istediğini söyledi. Sebebini sorduk. Sosyal medya ve stadyumdaki ağır protestoları artık kaldıramıyorum, gitmek istiyorum dedi.

DURAN NEDEN GÖNDERİLDİ?

* Jhon Duran'la devam ediyor olsaydık takıma da ihanet etmiş olacaktık. Çünkü artık kendisini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçına gitmeyeceğim dedi. Benim adıma bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe'de kimse maç seçemez.

* Kante konusunda eleştirildim ama Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum.

TEDESCO'NUN HASTALANMASI

* Şu an bir Fenerbahçe başkanının görevde olduğunu unutanları bu camia unutmaz. Sağlıkla ilgili bile yalan söyleyen gazeteciler var. Bir sürü yalan haber uyduruldu. Tedesco'nun hastalığı ciddiydi, kendisiyle konuştuğumda "Bir ara ölüyorum sandım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi