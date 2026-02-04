Fenerbahçe Transfer Krizini Aştı: Nesyri Gitti, Kante Geliyor

Fenerbahçe’de tescil süresi nedeniyle iptal edilen Kante ve En-Nesyri transferlerinde düğüm çözülüyor. Sarı-lacivertli kulüp, En-Nesyri’nin sözleşme feshini TFF’ye bildirirken, Kante transferi için de onay aldı.

Fenerbahçe Transfer Krizini Aştı: Nesyri Gitti, Kante Geliyor
Fenerbahçe, daha önce tescil süresi içinde tamamlanamadığı için iptal olduğu açıklanan Youssef En-Nesyri ve Kante transferinde yeni bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, En-Nesyri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile Kante konusunda anlaşmaya vardı. Sabuncuoğlu Transferle ilgili belgelerin TMS sistemine yüklendiği, federasyonun da onay verdiğini belirtti.

VE AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe de yıldız futbolcunun ismine atıfla "KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok" açıklamasını yaparak onayı duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Kante ve En-Nesyri transferlerinin daha önce Al-Ittihad tarafından TMS sistemine hatalı bilgi girilmesi nedeniyle tamamlanamadığını açıklamıştı. Kulüp, bu süreçte FIFA nezdinde girişimlerde bulunduğunu ve ek süre talep ettiğini belirtmiş, ancak karşı kulübün işlemleri tamamlamaması nedeniyle transferlerin iptal edildiğini duyurmuştu.

