Acun Ilıcalı Noktayı Koydu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezonu kümede kalarak tamamlamasının ardından yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, güçlü bir kadro kurma hedefi doğrultusunda dikkatini Fas'a çevirdi.

Acun Ilıcalı Noktayı Koydu

Fransız basınına yansıyan bilgilere göre, Hull City, Fas'ın FUS Rabat takımında forma giyen Reda Laalaoui'yi kadrosuna katmak üzere önemli bir mesafe kaydetti. Foot Mercato'nun haberine göre İngiliz ekibi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı.

RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA GELİYOR

Transferin detaylarına ilişkin resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. Hull City'nin, Reda Laalaoui için birkaç gün içinde duyuru yapabileceği ifade ediliyor. Genç futbolcunun İngiltere kariyerine başlaması an meselesi olarak görülüyor.

SEZONU 4 GOL VE 3 ASİSTLE TAMAMLADI

FUS Rabat formasıyla bu sezon toplam 25 maça çıkan Reda Laalaoui, takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç oyuncu, Hull City’nin gelecek planlamasında önemli bir rol üstlenmeye aday gösteriliyor.

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Kaynak: AA

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