Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 12 Mayıs Atışmasına Fatih Terim de Dahil Oldu: Dikkat Çeken Bayrak Detayı

Fenerbahçe, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Mayıs 2012’de Galatasaray ile karşılaştıkları maçın ardından FETÖ’cü polislerin yaşattığı şiddet dolu olayları hatırlatan bir paylaşım yapmış ve “3 Temmuz 2011’de başlayan Fenerbahçe’yi ele geçirme adımlarının bir yansıması olan 12 Mayıs saldırısının üzerinden 13 yıl geçti” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili tarihte Galatasaray Süper Lig’deki 18’inci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

GALATASARAY'DAN 'ZAFER' AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin paylaşımının ardından bir paylaşım da Galatasaray’dan gelmiş ve sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, "TARİHTE BUGÜN | 12.05.2012 18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 13 yıl geçti. KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN..." denildi.

FATİH TERİM SESSİZ KALMADI

İki kulübün karşılıklı paylaşımlarının ardından bir hamle de Galatasaray’ın efsane ismi teknik direktör Fatih Terim’den geldi. Şu sıralar Suudi Arabistan’ın Al Shabab ekibini çalıştıran Terim’in Bodrum’daki evine 12 Mayıs’ta 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dalgalandırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi