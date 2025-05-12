Samsunspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ligde 24 hafta boyunca ilk üç sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu haftayı BAY geçmesi sebebiyle üçüncülüğü Beşiktaş'a kaptırdı. Avrupa kupalarına katılım şansı için kritik öneme sahip olan bu sıralamayı tekrar ele geçirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, kümede kalma savaşı veren Sivasspor’u kendi sahasında konuk edecek.

Alman çalıştırıcı Thomas Reis gözetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, antrenman programını ısınma, patlayıcı kuvvet çalışmaları, dar alanda yönsüz oyun ve hedef odaklı taktiklerle tamamladı.

Beşiktaş’ın sadece 1 puan gerisinde, 57 puanla dördüncü sırada bulunan Samsunspor, Süper Lig’in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA