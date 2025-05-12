Takımı Süper Lig'e Yükseltti, Yollar Ayrıldı

Kocaelispor ile Süper Lig'e yükselen teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Takımı Süper Lig'e Yükseltti, Yollar Ayrıldı

Kocaelispor’u Trendyol Süper Lig’e yükselten teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Kaynak: AA

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