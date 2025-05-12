Arda Güler'e Çok Çektirmişti, Carlo Ancelotti'nin Yeni Takımı Belli Oldu

Arda Güler'in Real Madrid'deki teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Brezilya'nın başına geçeceği bildirildi.

Arda Güler'e Çok Çektirmişti, Carlo Ancelotti'nin Yeni Takımı Belli Oldu

Milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin sezon sonu takımdan ayrılacağı netleşirken, İtalyan hocanın yeni takımı da belli oldu.

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti’nin getirildiğini açıkladı. Açıklamada, “Futbol tarihinin en büyük Milli Takımı artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek. Ancelotti, 2026 Dünya Kupası'na kadar Brezilya'nın başında olacak ve gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Elemelerde Sarı Yeşilliler’i (Amarelinha) sahaya çıkaracak” ifadelerine yer verildi.

Ancelotti Brezilya’yı 2026 Dünya Kupası elemelerinde çalıştıracak ve İtalyan hocanın hedefi Dünya Kupası’nı kazanmak olacak.

Ancelotti, Real Madrid’in başında oynattığı futbol ve Arda Güler’i yeterince kullanmaması nedeniyle eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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