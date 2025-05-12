Millilerin Kaderi Belli Oluyor: 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Kura Heyecanı
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kuraları yarın çekilecek. Türkiye Avrupa elemelerinde 4. torbada yer alıyor.
Baketbolda 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurasının heyecanı yarın yaşanacak. Türkiye ise Avrupa elemelerinde 4. torbada yer alacak.
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura, saat 18.30'da çekilecek.
Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtılacak. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, kuraya 4. torbadan dahil olacak.
Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa elemelerinde aynı grupta yer alamayacak.
Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya elemelerinin de kura çekimi gerçekleştirilecek.
Kura öncesi Avrupa elemelerinde torbalar şu şekilde:
1. torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya
2. torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan
3. torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya
4. torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, Ön elemelerden gelecek takım
5. torba: Ön elemelerden gelecek takım, İsrail, Belçika, Bosna Hersek
6. torba: Estonya, Ön elemelerden gelecek 2 takım, Büyük Britanya
7. torba: İsveç, İzlanda, Ön elemelerden gelecek takım, Portekiz
8. torba: Ön elemelerden gelecek 3 takım, Kıbrıs Rum Kesimi
Kaynak: AA