Brezilya Milli Takımı’nda Ancelotti Dönemi

Brezilya Milli Takımı, dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile 2026 Dünya Kupası’nı hedefleyen 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Futbol tarihinin en büyük milli takımı, artık dünyanın en başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından yönetilecek. CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, Ancelotti’yi Brezilya’nın yeni teknik direktörü olarak açıkladı” ifadelerine yer verdi.

İLK MAÇI HANGİSİ OLACAK?

CBF Başkanı Rodrigues, “Ancelotti’yi getirmek, sadece stratejik bir hamle değil, dünyaya en yüksek kürsüdeki yerimizi geri alma kararlılığımızın ilanıdır. Birlikte, Brezilya futbolunun yeni görkemli sayfalarını yazacağız” dedi. 65 yaşındaki Ancelotti, önümüzdeki ay Ekvador ve Paraguay’a karşı oynanacak 2026 Dünya Kupası eleme maçlarında ilk kez Brezilya’nın başında sahaya çıkacak. Kariyerinde Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Everton, Bayern Münih, Napoli ve Real Madrid gibi dev kulüpleri çalıştıran Ancelotti, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve birçok ulusal kupa zaferi elde etti.

Kaynak: İHA