Eski Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu'dan Ortalığı Karıştıracak Karar

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu'nun 15 Mayıs'ta bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Uslu'nun bu toplantıda başkan adaylığını da açıklayabileceği iddia edildi.

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Eski Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu'dan Ortalığı Karıştıracak Karar

Son günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile atışmalarıyla gündeme gelen eski kulüp yöneticisi Mahmut Uslu’dan ortalığı karıştıracak bir karar geldi.

Uslu’nun 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi’nde bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Uslu’nun burada soruları yanıtlayacağı da öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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