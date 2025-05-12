Fenerbahçe ile Galatasaray Farkı Nasıl Kapanır? Yılmaz Vural'dan Büyük İtiraf

"OSİMHEN VE MUSLERA GİDERSE YERLERİ KOLAY DOLMAZ"

Galatasaray’ın geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz Vural, kaleci Fernando Muslera ve golcü isim Victor Osimhen gibi kilit oyuncuların takımdan ayrılması durumunda yerlerinin kolay doldurulamayacağını belirtti. Bu nedenle başarıda istikrarın önemli olduğunu vurguladı.

Vural ayrıca, teknik direktör Okan Buruk’un sadece Süper Lig'de değil, Avrupa’da da üst düzey takımlarda görev alabilecek bir kariyer yolculuğuna sahip olduğunu belirtti.