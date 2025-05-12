Fenerbahçe ile Galatasaray Farkı Nasıl Kapanır? Yılmaz Vural'dan Büyük İtiraf
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabeti değerlendirdi. Vural, Galatasaray’ın şu anda önde olduğunu ancak Fenerbahçe’nin doğru hamlelerle bu farkı kapatabileceğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de yıllarca birçok takımın başında görev yapan tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, katıldığı bir programda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mevcut durumlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vural, Galatasaray’ın daha oturmuş bir kadroya sahip olduğunu belirtirken, Fenerbahçe'nin ise yapacağı 3-4 takviye ile bu farkı ortadan kaldırabileceğini itiraf etti.
"FENERBAHÇE İLE GALATASARAY'IN ARASINDAKİ FARK KAPANABİLİR"
Vural, sarı-kırmızılı takımın kadro istikrarına ve teknik direktör Okan Buruk’un iç huzuru sağlamadaki başarısına dikkat çekerek, şu sözleri kullandı:
"Galatasaray’ın oturmuş bir sistemi var. Fenerbahçe’den daha iyi durumdalar. Ancak Fenerbahçe doğru 3-4 transfer yaparsa bu fark kapanabilir. Makas çok büyük değil."
YERLİ OYUNCU OLMAZSA SIKINTI YAŞANIR
Yılmaz Vural, büyük takımlarda yerli futbolcuların yeterince forma şansı bulamamasının huzursuzluk yaratabileceğine dikkat çekti. Galatasaray’da yerli oyuncuların katkısının yüksek olduğunu vurgulayarak, bunun Okan Buruk’un takım içi dengeyi sağlamasında önemli rol oynadığını belirtti.
Galatasaray’ın savunma hattına da değinen Vural, Slovak stoper Milan Skriniar’ın temposunun yetersiz olduğunu ve büyük takım seviyesinde yeterli olmadığını savundu. Davinson Sanchez’in ise daha etkili bir oyuncu olduğunu ifade etti.
"OSİMHEN VE MUSLERA GİDERSE YERLERİ KOLAY DOLMAZ"
Galatasaray’ın geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz Vural, kaleci Fernando Muslera ve golcü isim Victor Osimhen gibi kilit oyuncuların takımdan ayrılması durumunda yerlerinin kolay doldurulamayacağını belirtti. Bu nedenle başarıda istikrarın önemli olduğunu vurguladı.
Vural ayrıca, teknik direktör Okan Buruk’un sadece Süper Lig'de değil, Avrupa’da da üst düzey takımlarda görev alabilecek bir kariyer yolculuğuna sahip olduğunu belirtti.