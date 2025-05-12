Kayserispor, Antalyaspor'u 3 Golle Geçti

Süper Lig’in 35. hafta kapanış maçında Kayserispor evinde Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.

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Kayserispor, Antalyaspor'u 3 Golle Geçti

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı. Haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor sahasında Onvo Antalyaspor’u ağırladı. RGH Enertürk Enreji Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti. Maçı ev sahibi Kayserispor 3-1 kazandı.

51. dakikadaki Bellona Kayserispor atağında, Nazon, ceza sahasına kadar taşıdığı meşin yuvarlağa sert vurdu ama kalecinin müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı.

61. dakikada Bellona Kayserispor penaltı kazandı. Thalisson'un müdahalesiyle Cardoso'nun yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cardoso, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı.

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