Emre Belözoğlu Yıkıldı
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Kayserispor’a 3-1 mağlup olan Onvo Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, alınan sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Kaynak: AA
Bu sezon deplasman performanslarının beklentilerin çok altında kaldığını belirten Emre Belözoğlu, özellikle dış sahadaki oyundan memnun olmadığını dile getirdi.
“43 PUAN KIYMETLİ AMA YETERSİZ”
Ligde sona gelindiğini hatırlatan Emre Belözoğlu, mevcut 43 puanın kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Oyuncularım büyük emek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak bu sezon deplasman performansı adına çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Üzgünüm, değişeceğini de zannetmiyorum. Önümüzde sadece iki maç kaldı. Bu karşılaşmaları kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
DİZİLİŞ VE OYUN PLANINA ELEŞTİRİ
Karşılaşmada tercih ettiği dizilişle ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Emre Belözoğlu, savunmada yaptığı değişikliklerin eleştirilmesine karşılık olarak, “Deplasmanda biraz daha sert bir oyun oynamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden tercihlerimizi bu yönde kullandık” şeklinde konuştu.
BELÖZOĞLU HAYAL KIRIKLIĞINI GİZLEMEDİ
Teknik direktörlük kariyerinde zorlu bir dönem geçiren Emre Belözoğlu’nun maç sonrasında oldukça üzgün olduğu gözlemlendi. Özellikle deplasmanlardaki istikrarsızlığın takıma ciddi zarar verdiğini belirten Emre Belözoğlu, kalan iki karşılaşmadan maksimum puanı alarak sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.