Emre Belözoğlu Yıkıldı

Bu sezon deplasman performanslarının beklentilerin çok altında kaldığını belirten Emre Belözoğlu, özellikle dış sahadaki oyundan memnun olmadığını dile getirdi.

“43 PUAN KIYMETLİ AMA YETERSİZ”

Ligde sona gelindiğini hatırlatan Emre Belözoğlu, mevcut 43 puanın kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Oyuncularım büyük emek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak bu sezon deplasman performansı adına çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Üzgünüm, değişeceğini de zannetmiyorum. Önümüzde sadece iki maç kaldı. Bu karşılaşmaları kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.