Yeniden Refah'ın kurucularındandı: İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etti.

Suat Pamukçu açıklamasında, “Partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim” dedi.

Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:

"Kurucusu olduğum partimizin, son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklıselimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek, beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."

Pamukçu, bağımsız milletvekili olarak kalacağını açıkladı. Yeniden Refah Partisinin Meclis'teki sandalye sayısı Pamukçu'nun istifasıyla 4'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem