Yeniden Refah'ın kurucularındandı: İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti

Yeniden Refah'ın kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, “Partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim” diyerek partisinden istifa etti.

Son Güncelleme:
Yeniden Refah'ın kurucularındandı: İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etti.

Suat Pamukçu açıklamasında, “Partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim” dedi.

Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:

"Kurucusu olduğum partimizin, son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklıselimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek, beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."

Pamukçu, bağımsız milletvekili olarak kalacağını açıkladı. Yeniden Refah Partisinin Meclis'teki sandalye sayısı Pamukçu'nun istifasıyla 4'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yeniden Refah Partisi Suat Pamukçu
Son Güncelleme:
CHP'de İzmit krizi: Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi CHP'de İzmit krizi: Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi
DEM Parti 3 büyükşehir belediyesi için adaylarını açıkladı DEM Parti 3 büyükşehir belediyesi için adaylarını açıkladı
İddia: AKP'de Hüsnü Şenlendirici sürprizi İddia: AKP'de Hüsnü Şenlendirici sürprizi
Hatay halkıyla buluştu I Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent'e gönderme: Güven şarkı söyleyerek olmuyor, top oynayarak da olmuyor Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent'e gönderme
FOX TV'de iddialı başlamıştı: O dizinin final yapması ne anlama geliyor? FOX TV'de iddialı başlamıştı: O dizinin final yapması ne anlama geliyor?
Garanti BBVA duyurdu: Mart öncesinde başvuran emeklilerin işte yeni promosyonu Garanti BBVA duyurdu: Mart öncesinde başvuran emeklilerin işte yeni promosyonu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor! Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor!
İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek' İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek'
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
CHP'nin 'Lütfü Savaş' kararı kesinleşti: İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları
En romantik burçlar belli oldu En romantik burçlar belli oldu