İddia: AKP'de Hüsnü Şenlendirici sürprizi

Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin İzmir'in Bergama ilçesinde AKP'den belediye meclis üyesi adayı olduğu iddia edildi.

İddia: AKP'de Hüsnü Şenlendirici sürprizi

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday listelerini teslim için sona gelinirken, İzmir'de Hüsnü Şenlendirici sürprizi yaşandı.

İddialara göre, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici AKP’den Bergama’’da 1. sıra meclis üyesi adayı oldu.

Söz konusu iddialara göre, İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü ilçesinde AKP tarafından 1.sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

Şenlendirici’nin seçilmesi durumunda Büyükşehir Belediye Meclis üyesi de olacağı öne sürüldü.

Etiketler
Hüsnü Şenlendirici AKP İzmir
Ekonomik kriz burasına gelen vatandaş, AKP'nin seçim aracının önünü kesti: Şuraya bak şuraya! 200 lira burası... Ekonomik kriz burasına gelen vatandaş, AKP'nin seçim aracının önünü kesti
'Ahı gitmiş vahı kalmış yazar müsveddesi' demişti... Abdurrahman Dilipak'tan kendisini hedef alan Devlet Bahçeli'ye yanıt Abdurrahman Dilipak'tan kendisini hedef alan Devlet Bahçeli'ye yanıt
Star TV'de veda: Yalı Çapkını dizisine vedası kesinleşti.. Kadroda yer almayacak Star TV'de veda: Yalı Çapkını dizisine vedası kesinleşti.. Kadroda yer almayacak
Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor! Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor!
İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek' İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek'
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
CHP'nin 'Lütfü Savaş' kararı kesinleşti: İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları
'Bayram ikramiyeleri artacak' dedi, emekli zammı için tarih verdi 'Bayram ikramiyeleri artacak' dedi, emekli zammı için tarih verdi