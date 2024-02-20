İddia: AKP'de Hüsnü Şenlendirici sürprizi

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday listelerini teslim için sona gelinirken, İzmir'de Hüsnü Şenlendirici sürprizi yaşandı.

İddialara göre, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici AKP’den Bergama’’da 1. sıra meclis üyesi adayı oldu.

Söz konusu iddialara göre, İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü ilçesinde AKP tarafından 1.sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

Şenlendirici’nin seçilmesi durumunda Büyükşehir Belediye Meclis üyesi de olacağı öne sürüldü.