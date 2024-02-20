'Ahı gitmiş vahı kalmış yazar müsveddesi' demişti... Abdurrahman Dilipak'tan kendisini hedef alan Devlet Bahçeli'ye yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdurrahman Dilipak'ı "Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntıları ile biliyordu" sözleri üzerinden hedef aldı. Dilipak'tan yanıt sosyal medyadan geldi.

'Ahı gitmiş vahı kalmış yazar müsveddesi' demişti... Abdurrahman Dilipak'tan kendisini hedef alan Devlet Bahçeli'ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak’ın "Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntıları ile biliyordu" sözleri nedeniyle Meclis’teki grup toplantısında tepki gösterdi.

Bahçeli, konuşmasında Dilipak’tan ‘ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi’ olarak bahsederken, “Şayet bu şahıs iddialarının ispatını yapmazsa, şerefli bir Türk savcısının huzurunda yazdıklarını tevsik etmezse, dünyanın en namert insanıdır. FETÖ’nün propagandasına çanak tutulması, 15 Temmuz’a tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir” ifadelerini kullandı.

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Dilipak ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin adını anmadan bir yanıt verdi. Dilipak paylaşımında, “Ben bildiklerimle ilgili, savcıların zaten bildiği konuları DEVLETİMİZİN savcılarına tekrar anlatabilirim. Ayrıca hakaretvari konuşanlara bugünkü yazımı okumalarını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra uzun bir paylaşım daha yapan Dilipak, “Çok basit ve sıradan bir soru: Darbe gerçekleşseydi, darbeciler kimleri vali ve kaymakam yapacaktı? Kimler emniyet müdürü, jandarma komutanı, Garnizon komutanı olacaktı? Kimleri tutuklayacaktı ve yeni bakanlar kurulu ve stratejik kurumların başına kimleri atayacaklardı? Bunları herhalde sonradan belirleyecek halleri yoktu. Her konuşana böyle saldırırsanız, sözleri çarpıtırsanız, konuşacak olan da konuşmaz. Siz de birbirinizi yer durursunuz. Bu yaygaracılardan hiçbiri asla “İnni kültü minezzalimiyn” demeyecektir. Kendilerini değiştirmedikleri için tarih tekerrür etmeye devam edecektir. Siz bilirsiniz” diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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