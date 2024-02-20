'Hükümet darbeyi dört ay önceden biliyordu' demişti | Dilipak: 'Suçüstü edelim dediler' diye düşünüyordum, işin içine başka stratejiler girmiş

Bir dönem AKP'ye en çok destek veren isimlerden biri olan İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak, iktidar partisinin 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini dört ay öncesinden tüm detaylarıyla bildiğini ileri sürmesinin ardından yeni iddialar paylaştı.

"Sözümde bir yanlış ya da saldırı yok. FETÖ bir darbeye kalkıştı ve devlet, devlet olmanın gereği daha önceden bunu biliyordu. 'Bırakalım harekete geçsinler ve biz de onları suçüstü edelim dediler' diye düşünüyordum işin içine başka stratejiler girmiş, birileri ayıklanmış ve bu olay bahane edilerek darbeyi bastırma operasyonun ötesin de bir karşı operasyon yapılmış" diyen Dilipak, şöyle devam etti:

"Ben, CHP’lilerin dediği gibi, 'FETÖ darbesi yok, iktidar kendi başına böyle bir darbe organize etti' demiyorum. FG’nin CIA ile ilişkisini çok önceden farkına varıp, 'Amerikano İslam' tanımlaması yapanlardan biriyim. 'Bu din benim dinim değil' kitabında bunu anlattım!

İktidarın daha önce bildiğini biliyordum ama ayrıntısını bilmiyordum. Yoksa darbe öncesi Dugayev Ankara’daydı, onunla da görüşmem gerekiyordu. Bir randevu ayarlanmıştı ama görüşemedim, o da bir gün önce Dalaman'daydı.

'BENİM BU İŞİ BİLDİĞİMİ ANKARA BİLİYOR'

Ama 2022 sonunda darbe ile ilgili Ankara’nın 4 ay önceden çok ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu öğrendim. Benim bu işi bildiğimi Ankara biliyor. 'Biliyordun da daha önce niye söylemedin' diyenler, öğrendiğim hafta yazdıklarımı okumamışlar. O hafta bu konuda yetkilileri de uyardım. FETÖ o bilgiler ve belgelerin sızdırılmasından dolayı ilgililerine ne türlü tezgahlar kurdu? Bir hareketlilik vardı! Belirli merkezler bunu gördü ve doğal olarak izledi. Yapanlar dışında kimse saatini ve gününü bilmiyordu fark burada.

Bu gün bu yaygaraları koparanların çoğu aslında kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar. O FETÖ iltisaklılardan birilerini de arada RT ettim, 'bakın bunlar ne diyor' diye, benden de söz ediyorlar, bazıları zaten benden nefret eden birileri, bana iftira edenlerden. Bazı makamların dikkatini çekmek gerekiyordu. (...)"

Dilipak'ın habervakti.com'da yayınlanan yazısının tamamı