Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' iddiası: Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu

Eski Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP hükümetinin 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimini dört ay önceden bildiğini iddia etti.

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Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' iddiası: Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu

Bir dönem AKP'ye en çok destek veren isimlerden biri olan İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak, iktidar partisinin 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini dört ay öncesinden tüm detaylarıyla bildiğini ileri sürdü.

"Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar" iddiasını paylaşan Dilipak, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabındaki mesajında sözlerine şöyle devam etti:

"Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul."

Darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara karara bağlanmış, davalarda, 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanığın mahkumiyetine karar verilmişti.

100 binin üzerinde soruşturma yürütülmüştü. Aralarında 85 eski general, bin 116 eski subayın da bulunduğu bin 634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 24 eski general, 536 eski subayın da aralarında olduğu bin 366 sanık da müebbet hapse mahkum edilmişti.

Mahkemeler, bin 891 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmetmişti. Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişi beraat etmişti.

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